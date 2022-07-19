ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Новой Каховки выехал из оккупированного города

Новина українською →
Новая Каховка, Вторник 19 июля 2022 22:11
Мэр Новой Каховки выехал из оккупированного города Фото: мэр Новой Каховки Владимир Коваленко (facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada)
Автор: Александр Мороз

Городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко выехал из захваченного города. И продолжит работать из Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Online НК.

Информацию о выезде подтвердил сам Коваленко.

"Да, вместе со своим первым заместителем Олегом Тарабакой и начальником финансового отдела Ириной Фурсеевой мы вынуждены были покинуть оккупированную территорию и выехать в Запорожье", - отметил он.

Он подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года все это время продолжал выполнять свои обязанности в городе. Однако это стало труднее делать.

"Коммунальные предприятия стали переходить под руководство военной администрации. Мы практически уже ни на что не могли влиять, да еще и чувствовали опасность для своей жизни. Именно поэтому было принято решение покинуть город и Новокаховскую общину", - объяснил Коваленко.

Он добавил, что уже прошел спецпроверку, претензий со стороны украинских властей нет. В дальнейшем чиновники продолжат работать из офиса в Запорожье.

Напомним, в последнее время боевые действия переместились в район Новой Каховки. Сегодня украинским силам там удалось сбить российский истребитель.

А накануне возле Каховской ГЭС ударом была уничтожена российская станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая Каховка
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ