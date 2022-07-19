ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Нової Каховки виїхав з окупованого міста

Новость на русском →
Нова Каховка, Вівторок 19 липня 2022 22:11
Мер Нової Каховки виїхав з окупованого міста Фото: мер Нової Каховки Володимир Коваленко (facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada)
Автор: Олександр Мороз

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко виїхав з захопленого міста. І продовжить працювати з Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Online НК.

Інформацію про виїзд підтвердив сам Коваленко.

"Так, разом зі своїм першим заступником Олегом Тарабакою і начальником фінансового відділу Іриною Фурсєєвою ми змушені були покинути окуповану територію і виїхати до Запоріжжя", - зазначив він.

Він підкреслив, що з 24 лютого 2022 року весь цей час продовжував виконувати свої обов'язки в місті. Однак це стало важче робити.

"Комунальні підприємства стали переходити під керівництво військової адміністрації. Ми практично вже ні на що не могли впливати, та ще й відчували небезпеку для свого життя. Саме тому було прийнято рішення залишити місто і Новокаховську громаду", - пояснив Коваленко.

Він додав, що вже пройшов спецперевірку, претензій з боку української влади немає. Надалі чиновники продовжать працювати з офісу в Запоріжжі.

Нагадаємо, останнім часом бойові дії перемістилися в район Нової Каховки. Сьогодні українським силам там вдалося збити російський винищувач.

А напередодні біля Каховської ГЕС ударом була знищена російська станція радіоелектронної боротьби "Репелент-1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Каховка
NEWS
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ