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Украинские силы сбили российский истребитель в районе Новой Каховки

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Новая Каховка, Вторник 19 июля 2022 21:07
Украинские силы сбили российский истребитель в районе Новой Каховки Фото: еще один российский истребитель сбили ВСУ (wikimedia org)
Автор: Артем Горовенко

Украинские зенитно-ракетные войска сбили российский истребитель в районе оккупированной Новой Каховки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

"Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что самолет пытался атаковать штурмовики ВСУ.

"Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - добавили в командовании Воздушных войск.

Кроме того, за сутки зенитные ракетные войска сбили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские силы сбили 220 российских военных самолетов.

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Вооруженные силы Украины Новая Каховка
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