Украинские силы сбили российский истребитель в районе Новой Каховки
Украинские зенитно-ракетные войска сбили российский истребитель в районе оккупированной Новой Каховки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.
"Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что самолет пытался атаковать штурмовики ВСУ.
"Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - добавили в командовании Воздушных войск.
Кроме того, за сутки зенитные ракетные войска сбили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские силы сбили 220 российских военных самолетов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.