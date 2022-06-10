Мэр Николаева сказал, есть ли пророссийские настроения в городе

"Почти 100 тысяч жителей, то есть 20% населения, были заняты в производстве кораблей - кораблестроении и смежных с ним отраслях. В Николаеве сделаны почти все авианосцы Советского союза. Этот крейсер "Москва", который мы потопили, также был построен в городе Николаев", - заявил он.

Сенкевич подчеркнул, что очень много военных и продовольственных кораблей были построены в Николаеве и люди этим гордились.

"После развала Советского союза россияне через подконтрольные им компании выкупили эти заводы и разрушили их. И люди не смогли связать информацию, что Россия - это не страна, которая является потомком Союза, а это страна, которая фактически разрушила Николаев", - подчеркнул мэр.

По его словам, жители Николаева продолжили любить Россию как потомка Советского союза, потому что РФ продолжает использовать у себя как свою эмблему красную звезду.

"Но мы видим, что к людям приходит понимание, что Россия - это плохо", - заявил мэр.

Он подчеркнул, что до войны на Донбассе в Николаевском горсовете 2/3 депутатов - это были представители Партии регионов, а в 2015 году половина депутатского корпуса без одного депутата - это была партия "Оппозиционный блок".

"По результатам последних выборов прошли 17 депутатов от ОПЗЖ – это треть горсовета минус один человек. То есть было 2/3, потом половина, треть. И я думаю, что это количество будет уменьшаться. Особенно сейчас, когда Россия напала на Украину и обстреливает Николаев", - добавил Сенкевич.

Он убежден, что у людей изменилось отношение к России и она больше не потомок Советского союза, а убийца, которая истребляют и ненавидят украинцев.

"Потому что мы более трудолюбивы, потому что мы не ожидаем манны небесной, потому что мы не хотим царя. Потому что мы внедряем изменения, и когда нам не нравится президент, мы его меняем, а не президент меняет мозги наших людей", - добавил он.