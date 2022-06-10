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Мэр Николаева рассказал, какие предприятия работают в прифронтовом городе

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Большинство предприятий Николаева отправило своих работников в простой, и они выехали из города. Работают супермаркеты, аптеки и предприятия критической инфраструктуры.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"У нас на сегодня работают предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, но большинство предприятий не работает", - сказал он

По его словам, крупнейшее предприятие Николаева - "Заря" - "Машпроект" - было разбомблено в первый месяц, оно производило турбины. Большинство предприятий отправило своих работников в простой, и они уехали из Николаева.

"Площадь нашего города составляет почти 260 квадратных километров. У нас на сегодня работает до десяти кафешек, какой-то ресторанчик. А в основном работают супермаркеты, аптеки и предприятия критической инфраструктуры - Николаевводоканал, Николаевоблэнерго, Николаевгаз, Николаевоблтеплоэнерго",- сказал он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России из Николаева выехало более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.

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Николаев