Мер Миколаєва розповів, які підприємства працюють у прифронтовому місті

Більшість підприємств Миколаєва відправило своїх працівників у простій, і вони виїхали з міста. Працюють супермаркети, аптеки і підприємства критичної інфраструктури.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"У нас на сьогодні працюють підприємства критичної інфраструктури, медичні заклади, але більшість підприємств не працює", - сказав він

За його словами, найбільше підприємство Миколаєва - "Зоря" - "Машпроект" - було розбомблене в перший місяць, воно виготовляло турбіни. Більшість підприємств відправило своїх працівників у простій, і вони виїхали з Миколаєва.

"Площа нашого міста складає майже 260 кілометрів квадратних. У нас на сьогодні працює до десяти кафешок, якийсь ресторанчик. А в основному працюють супермаркети, аптеки і підприємства критичної інфраструктури - Миколаївводоканал, Миколаївобленерго, Миколаївгаз, Миколаївоблтеплоенерго тощо",- сказав він.