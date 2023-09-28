Мер Мелітополя розповів про загадкові випадки смерті військових РФ в окупації

"Ми розуміємо, що треба розглянути декілька ситуацій перш за все. Ми бачимо останній тиждень, мабуть, масовий занепад духу у ворогів", - йдеться у заяві.

За його словами, у Токмаку було знайдено тіла двох росіян, не на передовій, а в тилу. Також стало відомо, що в Мелітополі один з російських військових просто повісився, бо відмовився виконувати ворожі накази.

Росіяни не хочуть воювати, вони бояться

"Ми бачимо тенденцію, що вороги сьогодні влаштовують фільтрацію та шукають автівки в яких сидять переодягнені росіяни", - сказав мер Мелітополя.

Він уточнив, що це робиться через те, що окремі окупанти не хочуть воювати, вони перевдягаються в цивільне і намагаються втекти з тимчасово окупованої території.

Також Федоров додав, що його слова точно не треба сприймати як те, що ворог біжить з окупованої території. Проте настрій у ворогів саме такий, вони точно воювати не хочуть, вони бояться того, що наразі відбувається.

Ситуація в Запорізькій області

Нещодавно Федоров розповідав, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що українські військові закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області, а російські окупанти стоять в обороні.

А сьогодні Службу безпеки України зібрала доказову базу на російського полковника-"кадирівця" Зелімхана Агмерзоєва, причетного до масових катувань полонених і мирних жителів у захопленій частині Запорізької області.