Мэр Мелитополя рассказал о загадочных случаях смерти военных РФ в оккупации

"Мы понимаем, что надо рассмотреть несколько ситуаций прежде всего. Мы видим последнюю неделю, пожалуй, массовый упадок духа у врагов", - говорится в заявлении.

По его словам, в Токмаке были найдены тела двух россиян, не на передовой, а в тылу. Также стало известно, что в Мелитополе один из российских военных просто повесился, потому что отказался выполнять вражеские приказы.

Россияне не хотят воевать, они боятся

"Мы видим тенденцию, что враги сегодня устраивают фильтрацию и ищут машины в которых сидят переодетые россияне", - сказал мэр Мелитополя.

Он уточнил, что это делается из-за того, что отдельные оккупанты не хотят воевать, они переодеваются в гражданское и пытаются убежать с временно оккупированной территории.

Также Федоров добавил, что его слова точно не надо воспринимать как то, что враг бежит с оккупированной территории. Однако настроение у врагов именно такое, они точно воевать не хотят, они боятся того, что сейчас происходит.

Ситуация в Запорожской области

Недавно Федоров рассказывал, что Россия приступила к принудительной мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что украинские военные закрепляются на рубежах близ Вербового Запорожской области, а российские кафиры стоят в обороне.

А сегодня Службу безопасности Украины собрала доказательную базу на российского полковника-"кадыровца" Зелимхана Агмерзоева, причастного к массовым пыткам пленных и мирных жителей в захваченной части Запорожской области.