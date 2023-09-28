RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Мелитополя рассказал о загадочных случаях смерти военных РФ в оккупации

Фото: Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

У военных РФ на оккупированной части Запорожской области массовый упадок духа, в ряде городов зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Мы понимаем, что надо рассмотреть несколько ситуаций прежде всего. Мы видим последнюю неделю, пожалуй, массовый упадок духа у врагов", - говорится в заявлении.

По его словам, в Токмаке были найдены тела двух россиян, не на передовой, а в тылу. Также стало известно, что в Мелитополе один из российских военных просто повесился, потому что отказался выполнять вражеские приказы.

Россияне не хотят воевать, они боятся

"Мы видим тенденцию, что враги сегодня устраивают фильтрацию и ищут машины в которых сидят переодетые россияне", - сказал мэр Мелитополя.

Он уточнил, что это делается из-за того, что отдельные оккупанты не хотят воевать, они переодеваются в гражданское и пытаются убежать с временно оккупированной территории.

Также Федоров добавил, что его слова точно не надо воспринимать как то, что враг бежит с оккупированной территории. Однако настроение у врагов именно такое, они точно воевать не хотят, они боятся того, что сейчас происходит.

Ситуация в Запорожской области

Недавно Федоров рассказывал, что Россия приступила к принудительной мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что украинские военные закрепляются на рубежах близ Вербового Запорожской области, а российские кафиры стоят в обороне.

А сегодня Службу безопасности Украины собрала доказательную базу на российского полковника-"кадыровца" Зелимхана Агмерзоева, причастного к массовым пыткам пленных и мирных жителей в захваченной части Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьВойна в Украине