Причетний до масових катувань. СБУ оголосила полковнику-"кадирівцю" про підозру

Службу безпеки України зібрала доказову базу на російського полковника-"кадирівця" Зелімхана Агмерзоєва, причетного до масових катувань полонених і мирних жителів у захопленій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зловмисник є командиром 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці.

За даними правоохоронців, після захоплення Мелітопольського району Запорізької області цей "кадирівець" сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади.

"За наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів", - розповіли у СБУ.

Також зазначається, що під час тортур цей російський полковник особисто дзвонив телефоном близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми.

Зокрема, було задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тисяч гривень з дружини військового ЗСУ, який потрапив у ворожий полон під час боїв на південному фронті. Погрожував, що у разі несплати грошей полонений буде покалічений або вбитий.

"Крім цього, фігурант вимагав 20 тис. американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він "гарантував" припинити знущання та відпустити потерпілих додому", - зазначається у публікації.

Слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Російський полковник-"кадировець" Зелімхан Агмерзоєв причетний до тортур полонених та мирних жителів у Запорізькій області (фото: t.me/SBUkr)

Також у Службі додали, що зараз тривають комплексні заходи щодо притягнення "кадировця" до відповідальності за злочини проти України.

"Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування", - наголосили в СБУ.

Катування та воєнні злочини окупантів

Нагадаємо, раніше спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс заявила про те, що катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля.

Нещодавно голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе розповів, що російські методи тортур на окупованій нею частині території України були настільки жорстокими, що деякі з її жертв були закатовані до смерті.