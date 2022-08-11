UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Мелитополя попросил Красный Крест срочно организовать "зеленый коридор"

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Городской глава Мелитополя Иван Федоров обратился к Красному Кресту с просьбой срочно организовать гуманитарный коридор в город. Он необходим для доставки противорадиационных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра в Telegram.

Федоров подчеркнул, что за средства городского бюджета власти Мелитополя готовы закупить и передать жителям города йодид калия - медпрепарат, который необходим для защиты от накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека. Но доставить его туда нет возможности, поскольку оккупанты уже четвертый месяц отказываются организовать "зеленый коридор".

"Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор" и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", - отметил мэр.

Стоит заметить, что противорадиационные препараты в город хотят доставить на фоне постоянных обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

Обращение мэра Мелитополя к Красному Кресту (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, сегодня, 11 августа, стало известно, что россияне в очередной раз обстреляли территорию ЗАЭС.

Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал демилитаризировать периметр вокруг ЗАЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМелитопольЗапорожская областьрадиационная опасность