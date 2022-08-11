Мер Мелітополя попросив Червоний Хрест терміново організувати "зелений коридор"

Федоров підкреслив, що за кошти міського бюджету влада Мелітополя готова закупити і передати жителям міста йодид калію - медпрепарат, який необхідний для захисту від накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі людини. Але доставити його туди немає можливості, оскільки окупанти вже четвертий місяць відмовляються організувати "зелений коридор".

"Саме тому звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з терміновим проханням допомогти організувати "зелений коридор" і поставити жителям тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може врятувати життя", - зазначив мер.

Варто зауважити, що протирадіаційні препарати в місто хочуть доставити на тлі постійних обстрілів росіянами Запорізької АЕС.

Звернення мера Мелітополя до Червоного Хреста (t.me/ivan_fedorov_melitopol)