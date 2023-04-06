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Мер Мелітополя назвав кількість людей, які погодились працювати з РФ

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Мелітополі та районі на співпрацю з росіянами погодилося близько 700 людей.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, ці люди працюють вчителями, податківцями тощо.

"Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри", - повідомив він.

А ось серед представників влади знайшлося не більше 10 колаборантів.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 6 квітня було чутно звуки потужних вибухів.

А 2 квітня звуки вибухів було чутно в районі локомотивного депо.

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Мелітопольколаборант