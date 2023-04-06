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Мэр Мелитополя назвал количество людей, согласившихся работать с РФ

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мелитополе и районе на сотрудничество с россиянами согласились около 700 человек.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, эти люди работают учителями, налоговиками и т.д.

"Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 человек. Это те люди, кто начал увлекать школы и учить детей, и те, кто ушли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения", - сообщил он.

А вот среди представителей власти нашлось не больше 10 коллаборантов.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля были слышны звуки мощных взрывов.

А 2 апреля звуки взрывов были слышны в районе локомотивного депо.

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Мелитопольколаборант