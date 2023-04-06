Мэр Мелитополя назвал количество людей, согласившихся работать с РФ

Во временно оккупированном Мелитополе и районе на сотрудничество с россиянами согласились около 700 человек.

По его словам, эти люди работают учителями, налоговиками и т.д.

"Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 человек. Это те люди, кто начал увлекать школы и учить детей, и те, кто ушли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения", - сообщил он.

А вот среди представителей власти нашлось не больше 10 коллаборантов.