Мэр Мелитополя назвал количество людей, согласившихся работать с РФ

Во временно оккупированном Мелитополе и районе на сотрудничество с россиянами согласились около 700 человек.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
По его словам, эти люди работают учителями, налоговиками и т.д.
"Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 человек. Это те люди, кто начал увлекать школы и учить детей, и те, кто ушли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения", - сообщил он.
А вот среди представителей власти нашлось не больше 10 коллаборантов.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля были слышны звуки мощных взрывов.
А 2 апреля звуки взрывов были слышны в районе локомотивного депо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .