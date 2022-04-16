ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Лозовой призвал жителей срочно эвакуироваться из города

Новина українською →
Харьковская область, Суббота 16 апреля 2022 15:07
Мэр Лозовой призвал жителей срочно эвакуироваться из города Фото: мэр Лозовой призвал жителей срочно эвакуироваться из города (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр города Лозовая (Харьковская область) призвал жителей срочно уехать. Для эвакуации предлагается поезд, который в 17:30 отправляется из города в Хмельницкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Лозовой Сергея Зеленского в Facebook.

"Внимание Лозовчане! Прошу срочно отъехать поезд Лозовая-Хмельницкий в 17:30", - написал он.

Напомним, сегодня Харьков подвергся ракетному удару. В результате очередной атаки оккупантов погиб человек, а по меньшей мере 18 ранены.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 52-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков эвакуация
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев