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Харьков подвергся ракетному удару: есть погибший и не менее 18 раненых

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Харьков, Суббота 16 апреля 2022 13:47
Харьков подвергся ракетному удару: есть погибший и не менее 18 раненых Фото: Харьков подвергся ракетному удару (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 апреля Харьков подвергся ракетному удару. В результате очередной атаки оккупантов погиб человек, а по меньшей мере 18 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

Предварительные данные последствий ракетного удара сообщил изданию директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

"Один человек погиб, по меньшей мере 18 раненых в результате ракетного удара по Харькову 16 апреля", - сказал он.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела Харькова погибли 10 человек, а еще 35 ранены.

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