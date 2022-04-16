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Мер Лозової закликав жителів терміново евакуюватися з міста

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Харківська область, Субота 16 квітня 2022 15:07
Мер Лозової закликав жителів терміново евакуюватися з міста Фото: мер Лозової закликав жителів терміново евакуюватися з міста (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Мер міста Лозова (Харківська область) закликав мешканців терміново виїхати. Для евакуації пропонується поїзд, який о 17:30 відправляється з міста до Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Лозової Сергія Зеленського у Facebook.

"Увага Лозівчани! Прошу терміново від‘їхати поїзд Лозова-Хмельницький в 17:30", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Харків зазнав ракетного удару. Внаслідок чергової атаки окупантів загинула людина, а щонайменше 18 поранені.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 52-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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