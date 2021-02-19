Мэр Лондона получил первую прививку от COVID

В пятницу, 19 февраля, мэр британской столицы Лондона Садик Хан сделал первую прививку от коронавируса. Ему сделали прививку вакциной компании Pfizer в центре вакцинации в баптистской церкви Митчем-Лейн.

"Очень рад и очень благодарен за то, что меня сегодня пригласили на вакцинацию от COVID-19. Мой посыл всем, кто сомневается, делать ли прививку: она безопасна, эффективна и спасет жизни", - написал он.

Как отмечает издание Evening Standard, Хан получил первую прививку во время второго этапа программы по вакцинации населения, в который входят люди в возрасте от 16 до 64 лет с сопутствующими заболеваниями. У мэра Лондона тяжелая форма астмы, поэтому он принимает специальные медпрепараты.