Мер Конотопа натякнув на удар по потягу на Чернігівщині: УЗ спростовує

Мер Конотопа Артем Семеніхін натякнув на ворожий удар по потягу на Чернігівщині. Залізничники спростували цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Конотопа та "Укрзалізницю".
Мер Конотопа сьогодні вдень на своїй офіційній Telegram-сторінці опублікував пост в якому натякнув, що російські окупанти вчергове вдарили по цивільному потягу в Чернігівській області.
"Халімоново… Потяг… Люди…", - написав Семеніхін.
Однак, за словами "Укрзалізниці", поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.
"Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", - зазначили залізничники.
Зауважимо, що 7 жовтня росіяни атакували дронами Ніжинський район на Чернігівщині - під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин".
До цього, 4 жовтня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка лишилось знеструмлене. Також росіяни залишили Шостку без води та газу через удари по інфраструктурі.
В той же день окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Шостці та потягу "Шостка-Київ" - повідомлялось про постраждалих.