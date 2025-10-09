UA

Мер Конотопа натякнув на удар по потягу на Чернігівщині: УЗ спростовує

Фото: УЗ спростувала удар по потягу (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Мер Конотопа Артем Семеніхін натякнув на ворожий удар по потягу на Чернігівщині. Залізничники спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Конотопа та "Укрзалізницю".

Мер Конотопа сьогодні вдень на своїй офіційній Telegram-сторінці опублікував пост в якому натякнув, що російські окупанти вчергове вдарили по цивільному потягу в Чернігівській області.

"Халімоново… Потяг… Люди…", - написав Семеніхін.

Однак, за словами "Укрзалізниці", поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.

"Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", - зазначили залізничники.

Удари по Україні

Зауважимо, що 7 жовтня росіяни атакували дронами Ніжинський район на Чернігівщині - під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин".

До цього, 4 жовтня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка лишилось знеструмлене. Також росіяни залишили Шостку без води та газу через удари по інфраструктурі.

В той же день окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Шостці та потягу "Шостка-Київ" - повідомлялось про постраждалих.

