Мер Києва повідомив про влучання у ТЦ в центрі столиці: відео з місця атаки

Що відомо про атаку 28 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".

Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. Постраждали як житлові багатоповерхівки, так і нежитлові будівлі, заклади освіти та об’єкти транспортної інфраструктури.

У Дарницькому районі повністю зруйновано п’ятиповерховий будинок. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукають людей, які можуть перебувати під ними.

За останніми даними, відомо про 10 загиблих, серед них - 14-річна дівчина. Також щонайменше 45 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Під час нічної атаки Росія також завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції. Постраждала місія ЄС в Україні.

