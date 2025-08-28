Мер Києва повідомив про влучання у ТЦ в центрі столиці: відео з місця атаки

Під час нічної атаки на Київ, 28 серпня, росіяни влучили у торгівельний центр, який знаходиться у центрі столиці. Також постраждали житлові будинки недалеко від ТЦ.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
За словами мера, внаслідок нічної російської атаки є багато пошкоджених будівель в п'ятьох районах. Це зокрема житлові будинки й нежитлові споруди, заклади освіти, транспортна інфраструктура.
"У центрі міста - влучання в торгівельний центр. Постраждали житлові будинки недалеко від нього", - повідомив Кличко.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".
Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. Постраждали як житлові багатоповерхівки, так і нежитлові будівлі, заклади освіти та об’єкти транспортної інфраструктури.
У Дарницькому районі повністю зруйновано п’ятиповерховий будинок. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукають людей, які можуть перебувати під ними.
За останніми даними, відомо про 10 загиблих, серед них - 14-річна дівчина. Також щонайменше 45 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
Під час нічної атаки Росія також завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції. Постраждала місія ЄС в Україні.
Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.