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Мэр Ивано-Франковска заявил о риске массированного ракетного удара по всей Украине

Фото: мэр Ивано-Франковска Иван Марцинков (facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Существует риск массированного ракетного удара по территории всей Украины. Воздушная тревога объявлена во всех областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Ивано-Франковска Ивана Марцинкива.

"Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине! И поэтому в очередной раз прошу реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких", - пишет мэр.

Стоит отметить, что сейчас Генеральный штаб Украины никоим образом не прокомментировал эту информацию.

В то же время еще утром мэры Сум и Белополья Александр Лысенко и Юрий Зарко призвали жителей области позаботиться о безопасности в эти выходные и временно выехать из городов.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

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