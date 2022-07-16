Мэр Ивано-Франковска заявил о риске массированного ракетного удара по всей Украине

"Есть информация о массированном ракетном обстреле по всей Украине! И поэтому в очередной раз прошу реагировать на тревогу. Позаботьтесь о себе и близких", - пишет мэр.

Стоит отметить, что сейчас Генеральный штаб Украины никоим образом не прокомментировал эту информацию.

В то же время еще утром мэры Сум и Белополья Александр Лысенко и Юрий Зарко призвали жителей области позаботиться о безопасности в эти выходные и временно выехать из городов.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)