Мер Івано-Франківська заявив про ризик масованого ракетного удару по всій Україні

"Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких", - пише мер.

Варто відзначити, що наразі Генеральний штаб України жодним чином не прокоментував цю інформацію.

Водночас ще зранку мери Сум та Білопілля Олександр Лисенко й Юрій Зарко закликали жителів області подбати про безпеку цими вихідними й тимчасово виїхати з міст.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)