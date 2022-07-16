Мер Івано-Франківська заявив про ризик масованого ракетного удару по всій Україні

Існує ризик масованого ракетного удару по території усієї України. Повітряну тривогу оголошено в усіх областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Івано-Франківська Івана Марцінківа.
"Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких", - пише мер.
Варто відзначити, що наразі Генеральний штаб України жодним чином не прокоментував цю інформацію.
Водночас ще зранку мери Сум та Білопілля Олександр Лисенко й Юрій Зарко закликали жителів області подбати про безпеку цими вихідними й тимчасово виїхати з міст.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
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