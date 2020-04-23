ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мер Івано-Франківська уточнив, за що хотів вивезти ромів із міста

Новини » Суспільство     23.04.2020 - 12:04
Мер Івано-Франківська уточнив, за що хотів вивезти ромів із міста
Фото: Руслан Марцінків (galka.if.ua)

Мер доручив вивезти тих ромів, які порушували карантин

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків уточнив, що доручив вивезти з міста тих ромів, які порушують карантин. Про це він заявив в ефірі місцевого радіо, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, у вчорашній заяві не було дискримінації.

"Мова йшла про конкретних осіб, які більше місяця не дотримувалися карантину. Люди неодноразово зверталися на 102, що деякі особи чіплялися до людей, вимагали кошти, були без масок. Більш того, проживали у Привокзальному сквері. Це при тому, що постанова Кабінету міністрів чітко забороняє не лише проживати у скверах, а гуляти в скверах і збиратися більше двох осіб в одному місці", - заявив Марцінків.

Він додав, що поліція сама зверталася з проханням надати транспорт, щоб доставити додому прописаних в Закарпатській області ромів.

Нагадаємо, вчора розгорівся скандал після того, як Марцінків доручив вивезти всіх ромів з Івано-Франківська.

Після цього на мера завели кримінальну справу.

"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Національною поліцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою", - підкреслив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Посольство США занепокоєне утиском ромів в Івано-Франківську
Новини України Івано-Франківськмэрромы
News
On Top