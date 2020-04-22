Посольство США обеспокоено притеснением ромов в Ивано-Франковске

Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com)

Дипломаты призывают чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека

Посольство Соединенных Штатов обеспокоено притеснением ромов в Ивано-Франковске со стороны мэра города Руслана Марцинкива. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Twitter.

Американские дипломаты призывают украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", - говорится в сообщении.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2020

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти из города всех людей ромской национальности в Закарпатскую область.

Кроме того, весной 2019 года Министерство иностранных дел Украины заявило о необходимости интеграции ромов в украинское общество. Тогда в МИД отмечали, что продолжат сотрудничество с международными партнерами с целью защиты прав и свобод ромского национального меньшинства в Украине.