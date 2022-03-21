Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о новой мошеннической схеме. В частности, злоумышленники пытаются наживаться на войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра.
По его словам, неизвестные люди звонят предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.
При этом лица дают счет карточки Приват-банка.
"Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города которые мы постоянно освещаем в соцсетях", - сказал Марцинкив.
Также он призвал не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.
Ранее мы сообщали, что кіберполіція викрила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.
Также мы писали, что в Украине предупредили об опасной SMS-рассылке.
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