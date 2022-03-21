Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни

За його словами, невідомі люди телефонують підприємцям громади, представляються заступниками голови ОДА і просять перерахувати кошти на армію.

При цьому особи дають рахунок карточки Приват-банку.

"Не ведіться! Це шахраї! Є офіційні відкриті рахунки для благодійної допомоги на офіційних сайтах області й міста які ми постійно висвітлюємо в соцмережах", - сказав Марцінків.

Також він закликав не довіряти інформації без офіційного першоджерела, ретельно все перевіряти та вірити лише офіційним джерелам.