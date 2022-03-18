В Украине предупредили об опасной SMS-рассылке
В Украине предупредили об очередной разновидности интернет-мошенничества. На телефоны приходит SMS-сообщение о начислении средств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.
Украинцам начали поступать сообщения с текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…"
Ни в коем случае не переходите по ссылке. Вероятно, ваш телефон будет взломан.
Что советует Центр противодействия дезинформации:
- если вы заказывали услугу одноразовой денежной помощи в "Дія" - ожидайте уведомления начисления денег только в приложении банка;
- уведомление о начислении не содержит ссылок;
- никогда не переходите за сомнительными ссылками. В первую очередь лучше позвонить на горячую линию учреждения, чтобы убедиться в том, действительно ли вам были начислены средства.
Напомним, РБК-Украина также рассказывало о мошенниках, которые присылают письма от имени Нацбанка.
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