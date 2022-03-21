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Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны

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Ивано-Франковск, Понедельник 21 марта 2022 15:35
Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны Мэр Ивано-Франковска предупредил о мошенниках (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о новой мошеннической схеме. В частности, злоумышленники пытаются наживаться на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра.

По его словам, неизвестные люди звонят предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.

При этом лица дают счет карточки Приват-банка.

"Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города которые мы постоянно освещаем в соцсетях", - сказал Марцинкив.

Также он призвал не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.

Ранее мы сообщали, что кіберполіція викрила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам.

Также мы писали, что в Украине предупредили об опасной SMS-рассылке.

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мошенническая схема Война в Украине
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