Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о новой мошеннической схеме. В частности, злоумышленники пытаются наживаться на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра.

По его словам, неизвестные люди звонят предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.

При этом лица дают счет карточки Приват-банка.

"Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города которые мы постоянно освещаем в соцсетях", - сказал Марцинкив.

Также он призвал не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.