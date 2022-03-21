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Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни

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Івано-Франківськ, Понеділок 21 березня 2022 15:35
Мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни Мер Івано-Франківська попередив про шахраїв (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про нову шахрайську схему. Зокрема, зловмисники намагаються наживаються на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера.

За його словами, невідомі люди телефонують підприємцям громади, представляються заступниками голови ОДА і просять перерахувати кошти на армію.

При цьому особи дають рахунок карточки Приват-банку.

"Не ведіться! Це шахраї! Є офіційні відкриті рахунки для благодійної допомоги на офіційних сайтах області й міста які ми постійно висвітлюємо в соцмережах", - сказав Марцінків.

Також він закликав не довіряти інформації без офіційного першоджерела, ретельно все перевіряти та вірити лише офіційним джерелам.

Раніше ми повідомляли, що кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям.

Також ми писали, що в Україні попередили про небезпечну SMS-розсилку.

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