UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мэр Харькова к западным лидерам: Закрыв небо, вы спасете жизнь людей

Автор: Татьяна Самарук

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к западным лидерам. В частности, он призвал закрыть небо, ведь для Украины сейчас это очень важно.

Об этом мэр рассказал в интервью РБК-Украина.

Терехов рассказал, как люди из других городов Украины могут помочь. В частности, сейчас ожидается гуманитарная помощь, медикаменты.

Однако мэр отметил, что самое главное, чем могут помочь из-за границы, это давить на свои правительства.

"Я разговаривал с мэром Нью-Йорка, с мэром Бостона. У них есть свое лобби в Конгрессе. И, конечно, то, что касается закрытия неба - это была бы очень мощная поддержка Украины, города Харькова", - сказал Терехов.

Также мэр Харькова сказал, что хочет передать западным лидерам, которые сейчас отказываются закрывать небо над Украиной.

"Закройте небо. Это для нас очень важно - вы спасете жизнь людей. Ведь самое главное - это жизнь человека. Закрыв небо, вы спасете жизнь людей. И обратите, пожалуйста, внимание на призывы президента относительно того, что нужно закрыть небо", - добавил мэр.

Ранее мы сообщали, что мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город.

Также мы писали, что из-за вражеских обстрелов в Харькове более 300 домов без тепла.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков