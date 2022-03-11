Мер Харкова до західних лідерів: закривши небо, ви врятуєте життя людей

Терехов розповів, як люди з інших міст України можуть допомогти. Зокрема, зараз очікується гуманітарна допомога, медикаменти.

Однак мер зазначив, що найголовніше чим можуть допомогти з-за кордону, це тиснути на свої уряди.

"Я розмовляв із мером Нью-Йорка, з мером Бостона. Вони мають своє лобі в Конгресі. І, звичайно, те, що стосується закриття неба - це була б дуже потужна підтримка України, міста Харкова", - сказав Терехов.

Також мер Харкова сказав, що хоче передати західним лідерам, які зараз відмовляються закривати небо над Україною.

"Закрийте небо. Це для нас дуже важливо - ви врятуєте життя людей. Адже найголовніше - це ж життя людини. Закривши небо, ви врятуєте життя людей. І зверніть, будь ласка, увагу на заклики президента щодо того, що потрібно закрити небо", - додав мер.