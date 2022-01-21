Мэр Харькова ответил на опасения Зеленского о захвате города Россией

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал опасения президента Украины Владимира Зеленского по возможному сценарию дальнейшей российской военной эскалации. Глава государства боится, что РФ оккупирует Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я харьковский городской глава мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот", - сказал Терехов.
Он также ответил на вопрос журналистов, какие именно мероприятия проводят городские власти для обеспечения безопасности города.
"Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны", - подчеркнул городской глава.
Напомним, Зеленский заявил, что украинские земли вернуться к нам. По его словам, у главы РФ Владимира Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании.