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Мэр Харькова ответил на опасения Зеленского о захвате города Россией

Автор: Иванна Шовкун

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал опасения президента Украины Владимира Зеленского по возможному сценарию дальнейшей российской военной эскалации. Глава государства боится, что РФ оккупирует Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я харьковский городской глава мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот", - сказал Терехов.

Он также ответил на вопрос журналистов, какие именно мероприятия проводят городские власти для обеспечения безопасности города.

"Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны", - подчеркнул городской глава.

Напомним, Зеленский заявил, что украинские земли вернуться к нам. По его словам, у главы РФ Владимира Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании.

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