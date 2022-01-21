Наши земли вернутся к нам: Зеленский рассказал о шансах Путина мирно урегулировать ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские земли вернуться к нам. По его словам, у главы РФ Владимира Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью The Washington Post.

"Путин не молод, и я думаю, что он должен думать о том, что он оставит после себя. Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам", - сказал украинский лидер.

Он напомнил, что в 2014 году Украина и Россия были друзьями, но теперь страны воюют друг с другом.

"Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс", - подчеркнул Зеленский.