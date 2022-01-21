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Мер Харкова відповів на побоювання Зеленського щодо захоплення міста Росією

Автор: Іванна Шовкун

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував побоювання президента України Володимира Зеленського за можливим сценарієм подальшої російської військової ескалації. Глава держави боїться, що РФ окупує Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки що я харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", - сказав Терехов.

Він також відповів на запитання журналістів, які саме заходи проводить міська влада для забезпечення безпеки міста.

"Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде жодної війни", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські землі повернутися до нас. За його словами, глава РФ Володимир Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання.

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