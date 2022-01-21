Мэр Харькова ответил на опасения Зеленского о захвате города Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я харьковский городской глава мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот", - сказал Терехов.

Он также ответил на вопрос журналистов, какие именно мероприятия проводят городские власти для обеспечения безопасности города.

"Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны", - подчеркнул городской глава.