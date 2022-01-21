Мер Харкова відповів на побоювання Зеленського щодо захоплення міста Росією
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував побоювання президента України Володимира Зеленського за можливим сценарієм подальшої російської військової ескалації. Глава держави боїться, що РФ окупує Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки що я харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", - сказав Терехов.
Він також відповів на запитання журналістів, які саме заходи проводить міська влада для забезпечення безпеки міста.
"Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде жодної війни", - наголосив міський голова.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські землі повернутися до нас. За його словами, глава РФ Володимир Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання.