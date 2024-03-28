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Вдруге за ніч. У Харкові пролунали вибухи

Харків, Четвер 28 березня 2024 01:29
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Вдруге за ніч. У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи вночі 28 березня (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Харків удруге за ніч атакують безпілотники. Мешканці чули щонайменше два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Знову вибух у Харкові", - написав Терехов.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про ворожих безпілотників у Харкові.

"Харків - у районі міста ворожі дрони. Знаходьтесь у укриттях", - повідомили захисники.

У місті триває повітряна тривога.

Вдруге за ніч. У Харкові пролунали вибухиФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Удари росіян по Харкову

Раніше вночі 28 березня росіяни запустили по Харкову дрони. У місті було щонайменше два вибухи.

Також вдень 27 березня російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як із літака, так і з РСЗВ "Смерч".

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