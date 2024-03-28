Вдруге за ніч. У Харкові пролунали вибухи

Харків удруге за ніч атакують безпілотники. Мешканці чули щонайменше два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Харків - у районі міста ворожі дрони. Знаходьтесь у укриттях", - повідомили захисники.

Раніше Повітряні Сили повідомляли про ворожих безпілотників у Харкові.

"Знову вибух у Харкові", - написав Терехов.

Удари росіян по Харкову

Раніше вночі 28 березня росіяни запустили по Харкову дрони. У місті було щонайменше два вибухи.

Також вдень 27 березня російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30, який можна запускати як із літака, так і з РСЗВ "Смерч".

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