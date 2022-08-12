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Мэр Энергодара рассказал, что случилось с коллаборантом Шевчиком после подрыва

Фото: гауляйтер Энергодара Андрей Шевчик (скрин видео)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Коллаборант Андрей Шевчик, которого оккупанты назначили "мэром" Энергодара, после подрыва не выехал из города. Однако оккупанты сняли с него охрану.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Местные жители сообщают, что он сейчас находится в Энергодаре. Охрану с него сняли - видимо, им уже не нужен", - отметил Орлов.

Он добавил, что оккупанты после инцидента с подрывом назначили новых гауляйтеров, а Шевчик оказался ненужным для них.

"То есть он сейчас как отработанный материал. Поэтому неизвестно, что он сейчас будет делать, потому что в Украине его тоже никто не ждет, предателей не любят ни в одном государстве", - объяснил мэр города.

Напомним, в конце мая неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Энергодара Андрея Шевчика. Он был госпитализирован в больницу.

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Энергодарколаборант