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Мер Енергодара розповів, що трапилося з колаборантом Шевчиком після підриву

Фото: гауляйтер Енергодару Андрій Шевчик (скрін відео)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Колаборант Андрій Шевчик, якого окупанти призначили "мером" Енергодару, після підриву не виїхав з міста. Проте окупанти зняли з нього охорону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Місцеві мешканці повідомляють, що він зараз знаходиться в Енергодарі. Охорону з нього зняли - мабуть, їм уже не потрібен", - зазначив Орлов.

Він додав, що окупанти після інциденту з підривом призначили нових гауляйтерів, а Шевчик виявився непотрібним для них.

"Тобто він зараз як відпрацьований матеріал. Тому невідомо, що він зараз буде робити, бо в Україні його теж ніхто не чекає, зрадників не люблять у жодній державі", - пояснив мер міста.

Нагадаємо, у кінці травня невідомі підірвали двері під'їзді мера-колаборанта Енергодару Андрія Шевчика. Він був госпіталізований до лікарні.

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Энергодарколаборант