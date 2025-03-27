Мер Дніпра розповів про головну відмінність нічного обстрілу міста від минулих атак РФ

Обстріл Дніпра має одну рису, яка відрізняє його від попередніх атак РФ на місто. Обласний центр росіяни атакували ввечері 26 березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова.
За словами Філатова, цей обстріл став одним з наймасованіших атак.
"Один з наймасованіших обстрілів, що бачив Дніпро за три роки війни. Наслідки численні, та, на щастя, всі живі", - написав він.
Комунальники разом з ДСНС, поліцією та всіма службами з ночі продовжують працювати.
"Остаточні збитки ще рахуємо, утім наразі це близько 20 пошкоджених багатоповерхівок. Там вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також шибки потрощило й в одній зі шкіл", - розповів Філатов.
За його даними, на деякі адреси обстріли прийшлися вже вдруге.
"Зараз на всіх локаціях працюють наші комісії - збирають заявки на обстеження пошкодженого майна", - констатував мер.
Російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед" ввечері 26 березня. У місті сталися декілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.
Пізніше стало відомо, що окрім пошкоджених обстрілом багатоповерхівок, яких виявилося, за попередньою інформацією, понад десять, у Дніпрі через обстріл постраждали троє людей.
Зазначимо, що в ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 86 дронів. Також окупанти вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.