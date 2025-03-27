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Мер Дніпра розповів про головну відмінність нічного обстрілу міста від минулих атак РФ

Фото: стала відома головна відмінність обстрілу Дніпра 26 березня (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталія Гурковська

Обстріл Дніпра має одну рису, яка відрізняє його від попередніх атак РФ на місто. Обласний центр росіяни атакували ввечері 26 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами Філатова, цей обстріл став одним з наймасованіших атак.

"Один з наймасованіших обстрілів, що бачив Дніпро за три роки війни. Наслідки численні, та, на щастя, всі живі", - написав він.

Комунальники разом з ДСНС, поліцією та всіма службами з ночі продовжують працювати.

"Остаточні збитки ще рахуємо, утім наразі це близько 20 пошкоджених багатоповерхівок. Там вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також шибки потрощило й в одній зі шкіл", - розповів Філатов.

За його даними, на деякі адреси обстріли прийшлися вже вдруге.

"Зараз на всіх локаціях працюють наші комісії - збирають заявки на обстеження пошкодженого майна", - констатував мер.

Обстріл Дніпра

Російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед" ввечері 26 березня. У місті сталися декілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що окрім пошкоджених обстрілом багатоповерхівок, яких виявилося, за попередньою інформацією, понад десять, у Дніпрі через обстріл постраждали троє людей.

Зазначимо, що в ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 86 дронів. Також окупанти вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області.

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