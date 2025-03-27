Мэр Днепра рассказал о главном отличии ночного обстрела города от прошлых атак РФ

По словам Филатова, этот обстрел стал одним из самых массированных атак.

"Один из самых массированных обстрелов, которые видел Днепр за три года войны. Последствия многочисленные, но, к счастью, все живы", - написал он.

Коммунальщики вместе с ГСЧС, полицией и всеми службами с ночи продолжают работать.

"Окончательные убытки еще считаем, впрочем пока это около 20 поврежденных многоэтажек. Там выбиты окна и изуродованы кровли. Также стекла разбило и в одной из школ", - рассказал Филатов.

По его данным, на некоторые адреса обстрелы пришлись уже второй раз.

"Сейчас на всех локациях работают наши комиссии - собирают заявки на обследование поврежденного имущества", - констатировал мэр.