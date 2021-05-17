Мэр Днепра вывесил флаг Израиля над горсоветом

Над мэрией Днепра по личному распоряжению городского головы Бориса Филатова вывесили флаг Израиля.
Об этом Филатов сообщил на странице в Facebook.
По словам Филатова, поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", а поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.
"Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - написал мэр Днепра.
Как писало РБК-Украина, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее читайте в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".
За время конфликта группировки ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.