Мэр Днепра вывесил флаг Израиля над горсоветом

Об этом Филатов сообщил на странице в Facebook.

По словам Филатова, поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", а поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.

"Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - написал мэр Днепра.