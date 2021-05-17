Мер Дніпра вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою

Над мерією Дніпра за особистим розпорядженням міського голови Бориса Філатова вивісили прапор Ізраїлю.
Про це Філатов повідомив на сторінці в Facebook.
За словами Філатова, піднятий прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", а підтримку наших колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися в бомбосховищах від чергових ударів ракет.
"Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти зараз нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім чимало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - написав мер Дніпра.
Як писало РБК-Україна, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше читайте в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".
За час конфлікту угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" випустили по Ізраїлю більше ніж три тисячі ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.