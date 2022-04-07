ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Днепра посоветовал женщинам с детьми и пенсионерам эвакуироваться

Новина українською →
Днепр, Четверг 07 апреля 2022 12:22
Мэр Днепра посоветовал женщинам с детьми и пенсионерам эвакуироваться Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Втиалий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр Днепра Борис Филатов посоветовал женщинам, детям и старикам эвакуироваться из города. Также он призвал жителей, ранее уехавших из Днепра, пока не возвращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Филатова.

По словам мэра, сейчас ситуация на востоке Украины обостряется. Кроме того, из Донецкой и Луганской областей постоянно эвакуируют людей в Днепр, откуда они направляются дальше.

"Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", - заявил Филатов.

Он добавил, что коммунальщики и врачи продолжают работать в обычном режиме. Филатов отметил, что запасов лекарств хватит на месяц, также ожидается дополнительная партия препаратов из Израиля.

Напомним, жителей Луганской области призвали эвакуироваться, поскольку ситуация в регионе обостряется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Днепр эвакуация Борис Филатов
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители