Мер Дніпра порадив жінкам з дітьми та пенсіонерам евакуюватися

Мер Дніпра Борис Філатов порадив жінкам, дітям та людям похилого віку евакуюватися з міста. Також він закликав мешканців, що раніше виїхали з Дніпра, поки що не повертатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Філатова.

За словами мера, зараз ситуація на сході України загострюється. Крім того, з Донецької та Луганської областей постійно евакуюють людей у Дніпро, звідки вони прямують далі.

"Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі, в сторону Західної України, де у будь-якому випадку безпечно", - заявив Філатов.

Він додав, що комунальники та лікарі продовжують працювати у звичному режимі. Філатов зазначив, що запасів ліків вистачить на місяць, також очікується додаткова партія препаратів з Ізраїлю.