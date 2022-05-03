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Мэр Чернигова рассказал, когда в городе снова заработает общественный транспорт

Фото: мэр Чернигова рассказал, когда в городе будет запущен общественный транспорт (t.me/nexta live)
Автор: Роман Мирончук

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что общественный транспорт в Чернигове заработает во второй-третьей декаде мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Атрошенко отметил, что сейчас в городе осталось 65 автобусов, которые могут начать работу. При этом до войны маршруты обслуживали 230 автобусов.

Выпускать на линию имеющиеся автобусы не готовы по нескольким причинам. Первая - перевозчики заранее просят около 7 миллионов гривен из городского бюджета на ремонт техники, заправку и прочее. По словам мэра Чернигова, денег в городском бюджете нет.

"Я считаю, что это потерянный год для Чернигова. Нам бы хоть как-нибудь его пережить. Поэтому может понадобиться какая-то существенная внеплановая помощь, которую мы не закладывали в бюджет - будем смотреть. Я не исключаю, что ее нужно будет делать. Но это нужно еще дополнительно нам думать на этот счет", - заявил Атрошенко.

Кроме того, по его словам, в городе не хватает водителей и топлива, на которое цены значительно выросли. В таких условиях стоимость проезда должна увеличится с 8 до 10-12 гривен.

"По-умному сейчас хотя бы квартал или два, а лучше до конца года, сделать это бесплатным - транспорт. Мы не можем этого сделать и платить за километр так, как мы закладывали в программу, когда будут новые автобусы", - добавил мэр.

Он также заявил, что городской совет не хочет спешить в решении вопроса с запуском общественного транспорта в городе. В настоящее время продолжаются консультации с перевозчиками.

Напомним, в Черниговской и Сумской областях идет генеральная уборка.

Ранее в разрушенном оккупантами Чернигове демонтировали памятник Пушкину.

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Чернигов