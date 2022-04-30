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В разрушенном оккупантами Чернигове демонтировали памятник Пушкину

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 15:01
В разрушенном оккупантами Чернигове демонтировали памятник Пушкину Фото: в Чернигове снесли памятник Пушкину (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

В Чернигове сегодня демонтировали памятник русскому поэту и царскому чиновнику Александру Пушкину. Бюст передали в исторический музей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сносом бюста под наблюдением полиции занимались бойцы теробороны 119 бригады. Именно они снесли памятник Зое Космодемьянской возле школы №10 в Чернигове.

Напомним, Чернигов с первых дней полномасштабного вторжения сдерживал натиск врага, не позволив ему прорваться на Киев. Чтобы отомстить, российская армия без разбора уничтожала древний город снарядами, ракетами и авиабомбами.

Памятник Пушкину на черниговском Валу установили в 1900 году за деньги состоятельных горожан. Инициатором сооружения был губернатор Евгений Андриевский. Как прокомментировал "Суспільному" черниговский историк Сергей Лепьявко, во второй половине XIX века в Российской империи существовал культ Пушкина, и, само собой, он достиг и Чернигова. И потому неслучайно в 1900 году воздвигли памятник Пушкину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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