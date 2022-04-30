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Ямочный ремонт и разбор завалов: в Черниговской и Сумской областях идет генеральная уборка

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Суббота 30 апреля 2022 21:02
Ямочный ремонт и разбор завалов: в Черниговской и Сумской областях идет генеральная уборка Фото: в Черниговской и Сумской областях идет генеральная уборка (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

На дорожно-ремонтных работах в Черниговской области в течение последних суток было задействовано 89 рабочих и 42 единицы техники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Специалисты проводят ямочный ремонт покрытия горячим асфальтобетоном и пневмоструйным методом", - рассказал он.

По его данным, кроме выполнения ямочного ремонта, на трассе Н-27 продолжается также монтаж пролетного строения, а на 148 километре дороги М-01 Киев-Чернигов проводится очистка водоотводных лотков.

Заместитель руководителя ОП сообщил также, что непосредственно в Чернигове на проспекте Мира 249 уже завершен разбор завалов и убраны остатки разрушений.

На Сумщине по информации Офиса президента, на территории Ахтырской ТЭЦ разборы завалов продолжаются.

В Ахтырке сейчас осуществляется вывоз стихийных свалок с Николаевского, Успенского и Соборного кладбищ.

По данным Тимошенко, на улице Снайпера специалистами-взрывотехниками уже обследовано 3 дома и 8 квартир.

Уборка территории городской больницы сейчас продолжается в Тростянце.

Ямочный ремонт в пределах области уже проведен на трассах Н-12, Н-07, Р-44, р-61 и Р-44.

"В селах Вировка и Раки осуществлено благоустройство территории, обрезку деревьев, благоустройство территории вокруг домов, которые получили повреждения во время боевых действий", - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киевской области уже восстановлено электроснабжение более чем в 460 населенных пунктах для 260 000 потребителей.

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