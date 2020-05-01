Мэр Черкасс сообщил о получении повестки на допрос

Городской голова Черкасс Владимир Бондаренко заявил, что получил повестку на допрос в связи с досрочным ослаблением карантинных ограничений в городе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Бондаренко опубликовал фотографию вызова на допрос в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. Согласно вызову, допрос Бондаренко должен состояться в понедельник, 4 мая.

Фото: вызов на допрос мэра Черкасс Владимира Бондаренко

Напомним, сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей, попыткой заработать политический рейтинг.

Как писало РБК-Украина, 30 апреля городской совет принял решение об ослаблении карантина в Черкассах с 1 мая, несмотря на запрет Кабинета министров. В Черкассах позволили открыть непродовольственные магазины, рынки, парки, а также летние площадки кафе и ресторанов.

По факту нарушения постановления Кабмина городским советом Черкасс полиция уже возбудила уголовное дело. В ведомстве заявили, что согласно постановлению правительства, сейчас нельзя ослаблять карантин, поэтому местные власти превышает свои полномочия.