Мер Білої Церкви планує вступити до лав ЗСУ

"Я маю військове звання офіцера, а також військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. І з мільйонами наших співгромадян - стати на захист держави", - заявив Дикий.

Зокрема він додав, що Біла Церква розвивається у правильному напрямку, має міцні позиції, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога.

Законопроєкт про мобілізацію

25 грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Після чого, 30 січня в Раду внесли оновлений законопроєкт, який уже пройшов перше читання.

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроєкт. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосувалась аспірантів та доглядачів за людьми з інвалідністю.