RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэр Белой Церкви планирует вступить в ряды ВСУ

Фото: Геннадий Дикий, городской голова Белой Церкви (facebook.com/dykyi.ga)
Автор: Сергей Пышкин

Городской голова Геннадий Дикий принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Дикого.

"Я имею воинское звание офицера, а также военную специальность. Я офицер противовоздушной обороны. Принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. И с миллионами наших сограждан - стать на защиту государства", - заявил Дикий. 

В частности, он добавил, что Белая Церковь развивается в правильном направлении, имеет прочные позиции, а инфраструктура подготовлена к любым возможным атакам врага.

Законопроект о мобилизации

25 декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. После чего, 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок в законопроект. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касалось аспирантов и смотрителей людей с инвалидностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белая ЦерковьВойна в Украине